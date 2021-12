Gică Popescu, mesaj emoționant de Ziua României: „De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât!”

Fostul căpitan al Generației de Aur a vorbit despre cum a trăit momentele inedite din perioada în care juca sub tricolor, chiar în ziua în care se împlinesc 103 ani de la Marea Unire!

Gică Popescu a fost de departe unul dintre cei mai importanți fotbaliști pe care i-a avut România de-a lungul timpului, iar spiritul și profesionalismul său i-au convins inclusiv pe cei de la FC Barcelona să îi dea banderola de căpitan. Acum, la ani distanță de când a decis să se retragă din activitate, „Baciul” amintește de emoția pe care o simțea în momentul în care asculta imnul, dar și de atracția pe care o avea pentru tricoul echipei naționale.

„La echipa naţională? E suflet acolo! E suflet, patrotism, e trăire! Trebuie să simţi tricoul echipei naţionale! Cu siguranţă că mi-aş dori să fim parcă mai legaţi de tricolor, mai legaţi de lucrurile unde ne-am născut.

Parcă ne îndepărtăm aşa uşor, uşor, de tot ce înseamnă lucru românesc, iar pe mine lucrul ăsta mă doare pentru că noi am simţit cumva, generaţia noastră, ce înseamnă tricolorul. De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât! Dar noi am fost educaţi aşa! Simţeam tricoul echipei naţionale într-un mod incredibil!

(n.r. despre fiul său, Nicholas) Când a plecat prima dată la echipa naţională, şi-a luat geanta şi când să iasă pe uşă i-am spus „lasă geanta şi aşază-te puţin pe scaun. E pentru primă dată când mergi la echipa naţională. Să nu te întorci niciodată! Dacă ai plecat la echipa naţională, acolo să rămâi până la sfârşitul carierei!.

Nu trebuie să facă o paralelă: tată şi eu! El are drumul lui! Aoăleu, tata a făcut asta, trebuie să fac şi eu! Lucrul ăsta poate să îl apese! i-am zis: tu ai viaţa ta! Uită ce a făcut taică-tu! Ai şansa că mă ai pe mine în casă şi pot să îţi dau sfaturi!”, a spus Gică Popescu, potrivit Antena Sport.