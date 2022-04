Gică Popescu, vehement despre viitorul lui Nicolas Popescu: ,,Va juca la Farul sau la Steaua…” – Mesajul pe care Gică Popescu îl are pentru Hagi

Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, este mâhnit că fiul său, Nicolas, nu are minute în tricoul celor de la Farul și se gândește serios la un transfer.

Nicolas Popescu, mijlocaș central, a prins doar patru meciuri în acest sezon pentru Farul, reușind o pasă decisivă.

Nicolas Popescu a ajutat Naționala U19 a României să se califice recent la Campionatul European.

Gică Popescu a dezvăluit că Gică Hagi nu este mulțumit de calitățile fizice ale lui Nicolas Popescu.

,,Eu zic că Nicolas suportă mai bine decât mine presiunea, pentru că are altă educație și are o personalitate uriașă. Nicolas are un talent uriaș, însă Gică a considerat că nu e pregătit din punct de vedere fizic, a zis că nu face față.

Sunt de acord pe jumătate cu Gică. Ca să ajungi la cel mai înalt nivel, trebuie să joci. Eu, când eram la Craiova, eram la fel ca Nicolas, firav. Dar am jucat… poți să crești dacă joci. Nicolas, din sezonul următor, trebuie să joace. Că va juca la Farul sau la Steaua sau în altă parte… da, mă gândesc să-l iau de la Farul dacă nu joacă.

Are 19 ani, trebuie să joace, când să joace dacă nu acum? Poate să meargă la un alt nivel, să joace. Nu poți să crești dacă nu joci”, a spus Gică Popescu pentru Digi Sport.