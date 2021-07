Gigi Becali a depus oficial cerere pentru a juca pe Ghencea! De ce nu poate evolua FCSB pe Arcul de Triumf

Patronul „roș-albaștrilor” a declarat că echipa sa a depus cerere pentru a juca pe noul stadion al Stelei, dar a dezvăluit și motivul pentru care elevii lui Dinu Todoran nu pot merge pe Arcul de Triumf!

FCSB a fost nevoită să evolueze de-a lungul anilor fie pe Arena Națională sau fie la Giurgiu în partidele de acasă, după ce a fost alungată de pe Ghencea ca urmare a scandalului de proporții dintre Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Deși oficialii „militarilor” au mărturisit clar că formația afaceristului din Pipera nu va juca pe noua arenă, acum, vicecampioana României este foarte aproape să pășească din nou în „templul fotbalului românesc”.

Concret, finanțatorul „roș-albaștrilor” a mărturisit că FSCB a depus deja o cerere pentru a juca în Ghencea, iar acum urmează să vadă ce răspuns vor da cei de acolo. Totodată, Becali a vorbit și despre posibilitatea de a merge pe Arcul de Triumf, însă în momentul de față cei de acolo se confruntă cu probleme și nu pot da spre închiriere noul stadion.

„Am făcut cerere pentru Ghencea, noi facem totul sub formă legală. Vrem să vedem, am făcut și la Arcul de Triumf și ne-au spus că nu au încă modalitatea de a închiria, nu au forma juridică necesară. Am făcut și la Ghencea, să vedem ce ne spun.

Știți ce au făcut ei (cei de la CSA Steaua, n.r.)? S-au încurcat ca puiu-n lână, și-au dat seama că nu au nicio finalitate. Dacă dau echipa, intră în bucluc. Dacă nu o dau, nu pot promova. Dacă vor să o dea, nu au cui!”, a declarat Becali la Pro X.

Potrivit ultimelor informații, principala problemă de la stadionul Arcul de Triumf este că MTS a depus actele greșit și nu poate administra sau închiria noua construcție în momentul de față.