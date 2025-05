Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu transferul lui Dennis Politic la FCSB: ”Fac artificii. Eu plătesc când vreau ceva”

Gigi Becali intenționează să realizeze mai multe transferuri în această vară pentru a-și întări echipa, pentru a accede în faza principală din UEFA Champions League.

Patronul FCSB-ului a declarat că intenționează să îl transfere pe Dennis Politic de la Dinamo. Astfel, ”roș-albaștrii” vrea să îl cedeze pe Alexandru Musi şi să ofere încă 700.000 de euro.

Dinamo ar fi cerut 1 milion de euro + transferul lui Musi, însă Becali a refuzat din cauza sumei prea mari.

Andrei Nicolescu a discutat cu acționarii grupării din Ștefan cel Mare și trebuie să ajungă la o hotărâre pentru redeschiderea negocierilor cu FCSB.

„N-am avansat. Aştept şi eu, am zis să o facem noi, luaţi banii pe Musi şi luaţi voi. Ei zic că Becali are bani, dar eu plătesc când vreau ceva, însă nu exagerăm.

Dau jucătorul meu, fac artificii, îmi dai banii într-un an, îţi mai dau 500, şi ei zic că nu, domnule… am şi eu o limită a caracterului, nu le-am zis nimic lor, dar aşa ceva nu se poate face. Sunt milog? Ce discuţii să mai am cu Sibiul?

Dacă spui ‘facem aşa cum zici şi e albă’, atunci e albă. Asta este. E avantajos pentru ei să-l ia pe Musi, e tânăr şi poate fi mai bun decât Politic şi să mai iau şi 700.000 de euro. E avantaj? Ei au şi suporterii pe care să-i mulţumească.

Nicolescu a zis că informează acţionarii şi-mi dau un răspuns. Mi-a zis că nu poate da un răspuns acum, că acţionarii nu i-au răspuns. Ei mi-au zis Musi şi un milion. Exclus! Am plecat de la 200, 500, 700, dar gata. Aici m-am oprit. Am şi eu nişte chestiuni de principiu. Are 20 de ani şi dau şi 700.000 în România, nu?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.