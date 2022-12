Gigi Becali a pus tunurile pe doi jucători de la FCSB: „Prea lenți! Au o mare problemă!” – Pe cine a luat patronul în colimator!

FCSB s-a impus cu 3-2 în fața celor de la FC Botoșani. Patronul Gigi Becali a vorbit despre 2 jucători de la care are așteptări mai mari.

Mai exact, Becali a declarat că flancul drept al echipei are nevoie de viteză mai mare în ceea ce privește jocul de pase. Iată cei doi jucători vizați de latifundiarul din Pipera.

„Cordea și Compagno au o mare problemă!”

„La ora asta, vreau să terminăm pe locul 3 anul ăsta. Asta înseamnă să câștigăm toate meciurile de anul ăsta. Nu sunt mulțumit de joc. Vreau victorii clare, să nu se apropie adversarul de poartă. Oaidă e foarte bun și cred că e folositor, dar să joace puțin mai repede.

Cordea e foarte bun unu la unu, dar e obișnuit să facă doar așa. El face asta și la mijlocul terenului. Suntem prea lenți. Viteza de joc e prea lentă în drepta. În stânga e bine. Dacă jucam în viteză și în dreapta, băteam 5-2, 6-2. Oaidă și Cordea au încetinit jocul.

Trebuie să paseze mai repede. Nu mă apuc acum să zic de Crețu, e jucător de 30 de ani. Eu zic de cei de la care am pretenții.

Cordea și Compagno au o mare problemă. Ei au concurenți. Ce am văzut la Omrani, am văzut deja un alt jucător. El a jucat foarte repede, e cel pe care l-am dorit tot timpul. Și Cordea are o mare problemă. Miculescu a intrat și s-a văzut”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.