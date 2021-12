Gigi Becali, anunț de ultim moment despre noul transfer de la FCSB: „Mie îmi place de el!”

Afaceristul din Pipera are planuri mare pentru perioada de mercato din această iarnă, astfel că a ochit deja mai mulți fotbaliști pe care îi vrea sub comanda lui Toni Petrea!

Unul dintre aceștia este Nicolae Păun (22 de ani), actualul mijlocaș al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Întrebat despre posibilitatea ca jucătorul să se alăture FCSB-ului în următoarea perioadă, Gigi Becali a dezvăluit că Păun este tipul de fotbalist pe placul său, însă, cu toate acestea, roș-albaștrii nu l-au inclus deocamdată pe lista de achiziții.

”E un jucător interesant și mie îmi place de el. Îl mai studiez. Nu a intrat încă pe lista de transferuri, nu e o chestiune certă. Dacă era așa, spuneam că îl vreau și negociem. Încă îl studiem”, a declarat Gigi Becali, la ProX.

500.000 de euro trebuie să plătească FCSB în schimbul lui Nicolae Păun

„Nu am purtat nicio discuție cu Gigi Becali. Impresarul băiatului ne-a spus că patronul lui FCSB l-ar vrea pe Păun, dar nu am ajuns să vorbesc cu dânsul și nici nu mi-a avansat vreo sumă de transfer. Însă, din punctul meu de vedere Păun nu va pleca de la noi până în vara anului viitor. Noi avem nevoie de el în continuare la Sepsi. Iar ca să vă spun sincer, totuși sub 500 de mii de euro nu o stau de vorbă cu nimeni, chiar dacă persoana respectivă ar putea să fie Gigi Becali.

Eu consider că Păun valorează mult mai mult, iar Gigi Becali nu cred că este dispus să dea nici 500 de mii de euro pe el. În ziua de azi nu te mai arunci așa de repede cu banii la transferuri. Așa că nu are rost să mai vorbim despre un eventual transfer al lui Păun la FCSB. Din punctul meu de vedere nu a fost și nu cred că o să fie ceva concret. Orice jucător de la Sepsi are prețul său, iar eu am planuri mari cu Păun”, a spus Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, potrivit Pro Sport.