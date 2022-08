Gigi Becali, anunț despre transferul lui Juan Bauza: ”I s-a pus pata pe mine și nu vrea ăla să mai facă afaceri cu mine!”

FCSB este interesată de Juan Bauza. Becali a recunoscut că îi place de jucător. Totuși, patronul FCSB este conștient de faptul că patronul Adrian Mititelu nu va dori să facă afaceri cu el.

”Tată, am zis și eu așa de ochii lumii, că nu vreau să spun despre ce jucător este vorba la conferința aia de presă, că mi-l atacă aia de la CFR cu vreo ofertă. Nu e adevărat! Stați liniștiți că dacă vreau eu să iau vreun jucător nu are cum să îmi ia mie CFR-ul. Ați văzut cu Dawa, nu? Pac! I l-am luat ălora de sub nas.

Dar la Bauza este o altă chestie. Eu nu zic că băiatul nu face de la 1 milion de euro în sus, face că e bun. Dar indiferent de preț nu mi-l dă mie Mititelu. I s-a pus pata pe mine și nu vrea ăla să mai facă afaceri cu mine.

Nu îmi dă mie Mititelu jucători că omul vrea iar să își facă echipă bună. Bauza e unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Liga 1. Și ăștia ai mei din club îl plac, dar acum am văzut că el s-a accidentat și oricum e greu să îl transfer de la Mititelu. A avut noroc că l-a ochit el primul”, a spus Gigi Becali.