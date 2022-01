Gigi Becali aprinde spiritele înaintea meciului cu Dinamo: „Ce derby? Cât le-am dat ultima oară?”

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre duelul de mâine seară și a mărturisit că marea rivală din Capitală nu îi dă nicio emoție în momentul de față!

Dinamo încearcă să spele rușinea din partida tur și să facă uitat eșecul istoric înregistrat pe Arena Națională, scor 0-6. Pus să prefațeze derby-ul din „Ștefan cel Mare”, Gigi Becali a declarat că nu are absolut nicio temere și crede că echipa sa se va impune fără mari probleme. Totodată, afaceristul a dezvăluit că echipa de astăzi a dinamoviștilor este o glumă, iar „câinii” nu mai reușesc să îl impresioneze așa cum o făceau pe vremea lui Cristi Borcea.

„Ce derby? Iar mă luați cu derby? Cât le-am dat ultima oară? Hai să fim serioși. Nu am nicio emoție. Încă nu e ok Ianis că le dădea el două și Tavi două. Mă gândesc la finul Borcea că o să sufere rău după meciul asta, dar nu am ce să îi fac.

Dinamo de azi e o glumă față de Dinamo de pe timpul lui Borcea. Adio Dinamo cu Niculescu, Dănciulescu, Ganea și Marius Niculae. De ăia chiar îmi era frică. Nu mă luați cu terenul, că la cum sunt acum trebuie îi batem și pe zăpadă și la orice oră. Nu am nicio emoție”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.