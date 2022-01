Gigi Becali, atacat din nou de foștii jucători: „E un nebun! Nu m-a plătit timp de 10 luni”

FCSB a devenit de-a lungul timpului un adevărat malaxor de fotbaliști, iar mulți dintre jucătorii aduși de către Gigi Becali au plecat pe ușa din spate de la formația „roș-albastră”!

Patronul bucureștenilor este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu angajații săi, iar ultima dovadă clară este cea a lui Edi Iordănescu. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a fost forțat să plece de la echipă, după ce afaceristul nu a mai putut sta departe de implicarea în viața echipei.

De furia patronului nu a scăpat nici Rafal Grzelak, care a sosit la FCSB în anul 2009. Acum, după aproape 13 ani de la mutare, polonezul a dezvăluit ce probleme a avut cu Gigi Becali, care nu l-a plătit timp de 10 luni. Mai mult de atât, decarul de la acea vreme al roș-albaștrilor a fost dat afară de la echipă din simplul motiv că era chel.

”M-au plătit după un an de aşteptare. Nu m-au plătit timp de 10 luni şi eu am petrecut un an acolo. L-am întâlnit pe patronul nebun al clubului, Gigi Becali, când am semnat contractul cu Steaua (n.r. FCSB).

Noi îl aveam pe grecul Kapetanos, care a înscris o mulţime de goluri şi au apărut oferte interesante. Becali nu a vrut să audă de plecarea lui, a cerut o groază de bani. Kapetanos a încetat să mai înscrie şi preşedintele a spus apoi că oferă 100.000 de euro cui vrea să-l transfere.

Ezitarea lui Becali a fost normală, pentru că nimeni nu-l poate influenţa. L-am făcut fericit o dată, când am scris un gol în preliminariile Europa League, cu Ujpest, la Budapesta. Mi-a plăcut în Bucureşti, desigur că cifrele mele puteau fi mai bune, dar m-au enervat. Am vrut să plec mai devreme, în decembrie, dar până la urmă am stat până la finalul contractului”, a declarat Grzelak într-un interviu pentru sportowefakty.wp.pl.

Ce spunea Gigi Becali, în anul 2009

„Nu ai faţă de decar, pentru că nu ai nici păr în cap! Îi luăm numărul 10 lui Grzelak! Ăla merită numărul 10? Nu mai transfer în viaţa mea jucători cu chelie”, declara la acea vreme patronul FCSB.