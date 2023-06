Gigi Becali: „Ce, mi-e frică de Mititelu acum sau ce?”

Finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit despre interesul pentru stoperul portughez al celor de la FCU Craiova, Andre Duarte. În urmă cu două zile, Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, i-a transmis lui Becali să nu încerce să-l aducă pe Duarte la FCSB, pentru că mai are un an de contract.

Gigi Becali a spus că nu are cum să-l fure pe Andre Duarte de la FCU Craiova pentru că el respectă legile și regulamentele.

„Hai să spun ceva și de Mititelu, că am văzut că vorbește. Când l-am luat pe Compagno de la el, am dat bani? L-am furat? Dacă îl iau pe Duarte, pot să i-l fur? Cum îl fur, cu macaraua? Eu nu mai vreau să am tangențe cu chestii de genul ăsta. Zice el că fură Becali.

Becali nu fură, mă, el respectă regulamentul și legea! Ai făcut acte ok? E al tău! Dacă mai are un an contract, pentru ce țipi, pentru ce faci atâta gălăgie? N-ai făcut actele în regulă? Îl iau, gata! Ce, mi-e frică de Mititelu acum sau ce? Dacă îl fur pe Duarte să se ducă și să reclame la procurori și să zică: «A furat». Și mă duc la pușcărie pentru furt.

Dar dacă nu ai făcut actele ok, du-te și învață să le faci, că oamenii nu sunt sclavi! Oamenii au contracte! Respecți contractul! Dacă nu ai contractul în regulă pleacă oamenii!

Este sub contract. Nu are contract, îl ia Becali! Așa că asta să-i spuneți lui Mititelu: «Ai contract cu el, primești banii. Sau nu primești, că nu vrei să-l vinzi».

Așa și cu Compagno. Nu voiai să-l vinzi, nu-l dădeai. Nu avea cum să ți-l fure Becali. Dar pe Duarte nu îl fur dacă are contract, îl iau pur și simplu că nu ești stăpânul lui și nici nu a ajuns Mititelu să ne fie frică de el acum.

Ăsta ar fi chiar ultimul circ în România, să ne fie frică de Mititelu!”, a declarat Gigi Becali, astăzi, la palatul din Aleea Alexandru.