Gigi Becali confirmă vânzarea: „Am bătut palma. Opt milioane de euro am cerut”

Gigi Becali e aproape de a mai da încă un tun pe piaţa afacerilor. Patronul de la FCSB a recunoscut că se află în tratative avansate pentru a vinde hotelul pe care îl deţine în staţiunea Venus. În schimbul acestuia, latifundiarul din Pipera va încasa suma de opt milioane de euro.

Într-o declaraţie oferită pentru CanCan, Gigi Becali a recunoscut că tranzacţia este aproape de a fi finalizată în zilele viitoare. Finaţatorul grupării pregătite de tehnicianul cipriot Elias Charalambous a precizat că se află în discuţii cu trei investitori, dar actele nu au fost încă finalizate.

„Nu am închiriat plaja, pentru că eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți, cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el, l-am vândut, practic, deja”, a declarat Becali, pentru sursa citată.