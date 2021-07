Gigi Becali, criticat de Adi Popa pentru cum se comportă cu proprii jucători: „Nu mă mai surprinde nimic!”

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a vorbit despre modul în care afaceristul se comportă cu fotbaliștii de la FCSB!

Adi Popa se judecă în momentul de față cu Gigi Beali, pentru a-și primi banii restanți, după ce patronul echipei l-a băgat în șomaj tehnic, pe perioada pandemiei. Deși comisiile din România i-au dat câștig de cauză fotbalistului, acesta ar trebui să meargă la TAS, pentru a primi întreaga sumă datorată de FCSB.

La începutul acestui an, mijlocașul a ținut să precizeze ultimele detalii despre procesul său și a dezvăluit că în continuare își așteaptă banii cuveniți. Totodată, Popa a vorbit și despre modul în care Gigi Becali se comportă cu proprii fotbaliști și a mărturisit că nu îl mai surprinde cu nimic felul în care afaceristul își gestionează relația cu angajații săi.

„Nu m-a supărat. Este opțiunea dânsului. Eu îmi văd de treaba mea, de cariera mea. După ce am trăit în ultimul an acolo, nu mă mai surprinde nimic. Viața merge înainte. Avem cazuri și vara aceasta de fotbaliști care au refuzat să meargă acolo pe principiul acesta. Consider că la FCSB se investesc cei mai mulți bani. Bine, și CFR-ul, și Craiova acuma, și Sepsi, au mai venit câteva echipe lângă ei. Dar consider că ei au cele mai bune condiții”, a spus Adi Popa, potrivit Pro Sport.

„Da, îmi aștept banii, știu că trebuie să facă plata. Nu (n.r. legat de posibilitatea de a merge la TAS), am adoptat decizia din România și aștept să primesc banii, acum nu știu dacă FCSB-ul a fost la TAS, pentru că tot el îmi spunea (n.r. Emilian Hulubei) că a auzit de faptul că ei ar merge”, declara Adi Popa, în luna ianuarie, potrivit sursei menționate anterior.

Adi Popa este liber de angajament în momentul de față, după despărțirea de Academica Clinceni din această vară.