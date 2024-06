Gigi Becali, cucerit de noul său jucător: „E ceva ieșit din comun!”

FCSB a realizat doar 3 transferuri până acum în această vară. Printre cei sosiți în această fereastră de mercato a fost și Marius Ștefănescu, de la Sepsi OSK.

Gigi Becali este încântat de noul său jucător. Iată ce a spus despre fotbalistul de 25 de ani.

„E ceva ieșit din comun!”

„Eu am făcut tot ce am putut să fac și am ținut steagul sus continuu.

Acum, zic eu, că am făcut o echipă extraordinară. Așa îmi spun și MM, și Charalambous. L-am luat pe Ștefănescu… E ceva ieșit din comun”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.