Gigi Becali dă de pământ cu toată echipa după dezastrul din Georgia: „Nu avem valoare! Jucătorii stau pe teren”

FCSB a fost învinsă de echipa georgiană FC Saburtalo Tbilisi, cu 0-1, în deplasare, în prima manşă a Turului 2 preliminar din Conference League.

„Eu zic că nu avem valoare”, a declarat Gigi Becali după meciul FC Saburtalo Tbilisi – FCSB 1-0

Golul a fost marcat de Levan Nonikaşvili (40), cu un şut de la 16 metri. După meci, patronul FCSB, Gigi Becali, a dat de pământ cu toată echipa.

„Nu e o rușine, nu ne-a subjugat adversarul. Eu cred că noi nu avem valoare. Eu cred că am rămas în urmă și ca jucători și cu sistemul ăsta de pregătire, de antrenament, eu așa cred.

Eu zic că nu avem valoare, vorbesc serios, nu știu. Am crescut la fundași centrali, mie îmi place Dawa. Cine e Tamm? Nu știu cine e Tamm, că nu eu l-am luat. MM l-a adus. Am lăsat pe mâna altcuiva echipa… Habar n-am, nici nu știu cum au jucat, că nu am văzut prima repriză.

Nu știu ce a jucat Tamm. Eu ce zic, asta e părerea mea, nu avem valoare. Dacă Coman pe care am dat 3 milioane nu mai poate să dribleze pe cineva…

Mă minunez și eu, sunt oameni care au uitat fotbalul. E posibil să fie și pregătirea și antrenamentul, nu știu, cert e că noi nu avem valoare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport

„Jucătorii stau pe teren și se uită la adversari”, este concluzia lui Gigi Becali

Patronul FCSB nu l-a menajat nici pe preferatul lui, Octavian Popescu. „Dacă n-avem valoare… Haruț e fundaș, știu că fundașii atacă adversarii, dar el face doar pași în spate, păi atacă, băi, adversarul.

Octavian Popescu nu mai e ăla, e altul, nu-l mai cunosc. E ceva în neregulă, mă depășește, nu știu, poate e o problemă psihică, poate e la antrenor, nu știu. O să vorbesc cu jucătorii să văd ce e întâmplă la antrenamente.

Mă uit la jucători, ei stau pe teren și se uită la adversari. Să vă uitați cât au alergat și acum și cu U Cluj.

Dacă n-alergi, nu ai cum să câștigi. Cine mai dă banii pe fotbalul românesc? Eu zic că luăm mult prea mulți bani. De unde să iei banii ăștia? Merităm 3 milioane jumate, cât luăm noi pe an?”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit că au apărut probleme în transferul lui Florin Tănase

Finanțatorul echipei roș-albastre a recunoscut că nu mai are niciun pic de încredere în elevii lui Toni Petrea. „Tănase e posibil să plece, era ca și făcut transferul, vedem ce se va întâmpla mâine-poimâine.

A vrut el să semneze cu un impresar italian, asta e, eu i-am spus să aștepte un impresar care îi aduce o ofertă, nu așa, dar asta a vrut el.

N-am văzut luciditate la Cordea, care putea pasa în loc să șuteze. Nu e problemă să întoarcem scorul, că noi îi scoatem pe ăștia, dar problema e că noi nu avem valoare.

Nu mai știu nimic despre meciul cu Rapid, nu spun la nervi, dar nu mai am niciun fel de încredere cum aveam pe vremuri. Nu mai am încredere deloc în echipă, nu e o echipă luptătoare.

Sunt nebuni să mai bag banii mei? Sunt nebun să-i mai dau banii lui Tănase? La revedere, s-a terminat prostia aia care a fost. La revedere, cum să dau bani? N-aș lua pe nimeni nici de la ei (n.r. – cei de la FC Saburtalo Tbilisi), că nici ei nu au valoare, suntem noi prea proști”, a încheiat Gigi Becali.