Gigi Becali, despre un titular de la FCSB: „Niciodată n-a fost așa slab!”

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe titularul Darius Olaru, după victoria în fața Universității Craiova (2-0).

„Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat.

Nu doar că am fost în control, dar am și avut multe ocazii. Noi am câștigat acest meci fără Olaru. Nu l-am văzut niciodată așa slab. Mai avea puțin și era schimbat.

Nu se poate să dai toate mingile la adversar. Nu știu ce s-a întâmplat cu Olaru, nu pot să-mi dau seama. A dat prea multe mingi la adversari. Nu ai voie așa ceva la mine! Dacă era altul… Din respect nu l-am schimbat. Dacă la mine faci așa și pierzi mingea, la revedere!

În seara asta a mai apărut un jucător, lângă Șut. Lixandru. Care chiar dacă avea galben, nu l-am schimbat. Pentru că este exponențial. Pe Șut și Lixandru eu i-am impus în echipa de start. Chiar și cei din staff m-au felicitat”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.