Gigi Becali, dezvăluiri inedite despre transferul lui Alexandru Mitriță în Arabia Saudită: ”Dacă pleacă, împarte banii cu Rotaru”

Alexandru Mitriță este pe pe punctul de a prinde un transfer în Arabia Saudită, cu un salariu de 1,5 milioane de euro pe sezon.

Gigi Becali a declarat că această sumă ar fi împărțită între Mitriță și Mihai Rotaru, deoarece jucătorul s-a întors la echipa din ”Bănie” în postura de jucător liber de contract în vara anului 2023.

„CFR şi cu echipa aceasta pe care o are acum tot se bate la titlu. Chiar dacă nu face Nelu Varga investiţii, cu echipa pe care o are acum se bate la titlu. Ei sunt! În rest nu are cine, nici Craiova, nici Rapidul.

(n.r. Am înţeles că Mitriţă pleacă în Arabia Saudită) Dacă pleacă Mitriţă, treaba lor! Eu spun ce văd, nu stau să vorbesc eu. (n.r. Pleacă fără sumă de transfer că aşa e înţelegerea. Atunci probabil că o să ia 1,5 milioane salariu sau ceva de genul).

Eu ştiu că dacă pleacă se împart banii. Eu aşa ştiu. Se împart 50% – 50% banii de transfer cu Rotaru. Nu mă bag, nu mă interesează.

Pei, le ştiu, şi mai spun şi ce cred şi eu. Eu spun aşa: ca să poţi să te baţi la un trofeu trebuie să ai doi, trei jucători de valoare. Ca atare, Craiova a avut doi, dar n-a avut trei. Trebuie să ai măcar trei.

Că dacă era şi Baiaram de valoarea lui Mitriţă, putea să ia Craiova campionatul. Dar n-ai cum, că trebuie să ai jucători pe toate compartimentele. Îţi trebuie cât de cât putere ca să câştigi. CFR-ul d-aia poate! Ei au putere pe toate compartimentele. Îl au pe Loius Munteanu, îi au pe negrii aceia din faţă pe care nu ştiu cum îi cheamă”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.