Gigi Becali e șocat de o investiție pe care a făcut-o Țiriac: „A dat 100.000 de euro!?”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a comentat o decizia lui Ion Țiriac de a-și cumpăra un cavou în cimitirul Bellu pe care ar fi dat 100.000 de euro.

„Fiecare face ce vrea cu banii lui, nu condamn pe nimeni, nu judec pe nimeni. Dar toată lumea să știe că, indiferent că ai făcut doi lei sau miliarde, tot la osândă ajungi.

E treaba lor că și-au făcut cavouri de sute de mii de euro. Ar fi putut face altceva cu banii, dar, repet, e numai și numai problema lor. Eu să-mi pregătesc cavoul? Doamne ferește! Nici nu vreau să știu unde mă duc, unde mă îngroapă.

Familia se va ocupa de tot, nu mă interesează”, a explicat Gigi Becali, conform Cancan.

Însă foștii colaboratori ai lui Țiriac spun că acesta știe cum să gestioneze banii. Fosta campioană de la Roland Garros, Virginia Ruzici, a fost povestit cum a ajutat-o Ion Țiriac în calitate de manager.

„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York.

Am ajuns în sferturi la Forest Hills și am câștigat 20.000 de dolari. Nu știam ce să fac cu ei! Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: «Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac, cum să îi gestionez».

El mi-a răspuns: «Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!». Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976′, a povestit Virginia Ruzici într-un interviu.