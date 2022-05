Gigi Becali: „Eu am atacant în curte, de ce să iau atacant?”. Declarația patronului despre unul dintre jucătorii săi! Cine i-a sucit mințile cu evoluțiile sale latifundiarului din Pipera!

FCSB dispune de un compartiment ofensiv de calitate. Oamenii din atacul trupei lui Toni Petrea livrează goluri și pase decisive cu fiecare meci disputat. Gigi Becali a ținut să vorbească despre unul dinte atacanții care traversează o formă bună.

Patronul FCSB-ului consideră că echipa nu mai are nevoie de nicio adiție în atac, recunoscându-le valoarea jucătorilor pe care îi are deja.

„Singura mutare asta e!”

„Singura mutare asta e, să vedem dacă-și revine Cordea, că aseară am văzut că a revenit. Eu am atacant în curte, de ce să iau atacant? Îl am pe Coman. Au fost problemele cu accidentările, cu COVID-ul.

Jucătorii noștri, nefiind vaccinați, nu au trecut așa ușor peste COVID, mai durează câteva săptămâni. Acum, echipa e întreagă, aleargă, avem relații de joc, e echipă tehnică.

Noi avem acum Tavi Popescu, Tănase, Coman, Cordea, Olaru, cinci jucători ucigători. Hai să zicem mai puțin Cordea, dar să-l bag și pe el acolo ca să-i dăm motivație”, a spus Gigi Becali, pentru cei de la Pro Arena.

După ce FCSB a trecut acasă cu 4-0 de FC Argeș, pentru Toni Petrea și elevii săi urmează derby-ul cu Universitatea Craiova, în deplasare. Meciul va fi deosebit de important în ceea ce privește lupta la campionat, iar cei de la CFR sunt interesați direct de rezultatul partidei.

CFR este lider, cu 51 de puncte, FCSB este pe locul 2, cu 49 de puncte, iar Craiova ocupă locul 3, cu 45 de puncte.