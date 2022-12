Gigi Becali face curățenie! Motivul pentru care își dă afară angajații: „Hai, pleacă, ieși afară!”

Gigi Becali a avut o adevărată revelație la final de an. Patronul FCSB-ului a decis să renunțe la un obicei banal, dar comun pentru mai multă lume.

Mai exact, Becali nu va mai utiliza parfum și le cere și angajaților săi același lucru. Iată ce a declarat latifundiarul din Pipera.

„Dacă miroase cineva pe la palat și-l simt, întreb cine e și-l trimit acasă!”

„Eu am citit <<Paza celor cinci simțuri>> care spune că parfumul afemeiază (n.r. – efeminează) pe bărbat, pentru că sufletul ia pe interior ce are pe exterior. Așa te afemeiază parfumul. Bărbăția este un atribut. Și femeia trebuie să aibă bărbăție, dar se afemeiază prin ce poartă pe exterior: ce haine poartă, cu ce parfum se dă.

Așa se afemeiază sufletul, dar sufletul trebuie să fie tare, să fie bărbătesc. De-asta am aruncat toate parfumurile, nu mai am nimica, gata. M-am gândit așa: mă afemeiază pe mine parfumul? Le-am luat și le-am aruncat pe toate la coș. Nu mai am nimic, nici un parfum. Păi dacă mă afemeiază pe mine… Mi-a dat Dumnezeu dar, că după ce le-am aruncat, nu mai tânjesc după ele. Eu m-am abținut de la ceva ce nu mai voiam.

Eu acum dacă miroase cineva pe la palat și-l simt, întreb cine e și-l trimit acasă să se schimbe: <<Hai, pleacă, ieși afară>>. Sau o femeie care miroase a parfum prea tare… Ea, femeia, prin parfum te atrage că are afrodisiace. Mie îmi vine să vomit dacă miros. Eu nu suport parfumul, ăsta e dar de la Dumnezeu”, a spus Gigi Becali, pentru Antena 3.