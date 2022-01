Gigi Becali, făcut praf de unul dintre foștii săi jucători: „E în lumea lui. Nu cred că mai există altul ca el”

Patronul celor de la FCSB a fost aspru criticat în presa din străinătate de către Zdenek Ondrasek, fotbalistul pe care l-a dat afară după doar 110 minute jucate!

Gigi Becali a devenit deja recunoscut și peste hotare din cauza implicării sale excesive în viața propriului club, astfel că de această dată a venit rândul polonezilor să afle mai multe despre afaceristul din Pipera. Jurnaliștii au dorit să știe cât mai multe de la Ondrasek, cu privire la perioada petrecută la FCSB, și l-au întrebat pe actualul fotbalist de la Wisla Cracovia despre culisele despărțirii sale de vicecampioana României.

”Mă bucur că am locuit o vreme în România, am întâlnit acolo oameni minunaţi. Dezavantajul, însă, a fost că nu am stat mai mult timp acolo. (Ai întâlnit în carieră un patron atât de nebun ca Gigi Becali?) Nu cred că mai există unul ca acesta în lume. Numai că nu l-am întâlnit niciodată personal. El are propria lui lume, deci ce poţi face? Trebuie să accepţi şi să mergi mai departe.

(Ai jucat în două meciuri şi Becali a spus că nu vrea să-l mai vadă pe Ondrasek în echipa lui…) Nu voi spune că mă bucur că am avut o astfel de situaţie în România. Totuşi, după această experienţă le pot spune, de exemplu, colegilor mai tineri de la Wisla să se uite la mine şi să vadă pe exemplul meu că în viaţă trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru că nu ştii niciodată ce se va întâmpla cu tine. Am lăsat repede în urmă acest episod din România şi am mers mai departe”, a declarat Zdenek Ondrasek pentru gazetakrakowska.pl.