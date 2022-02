Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii? MM Stoica l-a dat de gol pe patronul FCSB-ului

Gigi Becali (63 de ani) l-a adus zilele trecute pe mijlocașul central francez Malcom Edjouma (25 de ani), însă afaceristul din Pipera poate bifa a doua mutare în următoarele zile!

FCSB a achiziționat un singur fotbalist în această iarnă și a fost doar o amintire a echipei care reușea să facă spectacol în fiecare perioadă de marcato. Deși declarase inițial că nu mai are de gând să scoată vreun ban din buzunare pentru transferuri, Gigi Becali s-a răzgândit în cele din urmă și s-a pus la masa negocierilor cu Valeriu Iftime, pentru aducerea lui Edjouma.

Mijlocașul poate fi însă doar una dintre armele secrete ale patronului de la FCSB în această iarnă, iar MM Stoica a dezvăluit că roș-albaștrilor le-ar mai trebui un fundaș central. Managerul general al clubului a mărturisit că, după plecarea lui Denis Haruț la Botoșani, Toni Petrea a rămas cu doar trei apărători de meserie, însă ideal ar fi ca vicecampioana României să se mai întărească cu un jucător în acea zonă.

„Poate că ne-ar trebui un fundaș central în perspectiva faptului că a plecat Haruț, iar Vinicius are 37 de ani. Am rămas doar cu Miron și Cristea. Sunt trei și ar trebui să fie patru. Dar îl avem pe Ovidiu Popescu, săracul”, a declarat Mihai Stoica la TV Telekom Sport, citat de spotmedia.ro.