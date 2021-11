Gigi Becali i-a trimis un nou mesaj lui Edi Iordănescu! Ce răspuns a dat fostul antrenor al FCSB-ului

Suflarea roș-albastră a primit un adevărat șoc săptămânile trecute, asta după ce patronul echipei a anunțat despărțirea de Edward Iordănescu!

Gigi Becali a făcut dezvăluirea momentului în fotbalul românesc, declarând că a ajuns la un acord de încetare a colaborării cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani. Totul s-a întâmplat la doar trei luni de la numirea lui Iordănescu Jr., dar și într-un moment în care FCSB se afla pe un tren ascendent și obținuse nu mai puțin de 7 victorii în ultimele opt jocuri.

Plecat cu scandal de la echipă, Iordănescu Jr. a fost contactat din nou de afacerist zilele trecute. Informația a fost furnizată chiar de Gigi Becali, care a mărturisit că i-a scris în cursul zilei de sâmbătă fostului său antrenor, iar acesta i-a răspuns prin ‘hai, domne, să terminăm cu toate astea’.

„A zis că nu vrea să-mi pronunţe numele numele, să nu-mi mai pronunţe numele. Care e problema? Nu am nicio problemă. Nu m-am certat cu nimeni, nu am jignit pe nimeni. Chiar şi cu Edi, eu nu i-am spus să plece. Am zis ce am crezut eu. Chiar i-am dat mesaj lui Edi, alaltăieri (n.r. sâmbătă, 20 noiembrie) şi mi-a răspuns şi el ‘hai, domne, să terminăm cu toate astea’. Şi nu mai vorbesc despre el”, a declarat Gigi Becali la PRO X.