Gigi Becali i-a uimit pe americani: „Am declarat că sunt cel mai bogat din lume!”

Gigi Becali (63 de ani) a oferit recent un interviu pentru celebra publicație New York Times, iar afaceristul din Pipera i-a surprins pe jurnaliști în momentul în care a dezvăluit că este cel mai bogat om din lume!

Patronul celor de la FCSB a vorbit, printre altele, despre averea pe care o deține în momentul de față. Becali le-a mărturisit americanilor că se consideră cel mai înstărit om din lume, asta datorită faptului că își ajută semenii, iar acest lucru este mai presus decât orice alt bun.

”Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. ‘Păi cum?’, s-au mirat ei. Păi eu nu mai am nevoie de nimic. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor, fericirea”, a declarat Gigi Becali, la Trinitas TV.

Ce avere ar avea Gigi Becali

„Eu cred că are peste 1 miliard (n.r: de euro), active și bani. Eu nu mă pot compara cu el. Pe el nu-l interesează decât biserica și familia. FCSB este doar o afacere”, spunea Cristi Borcea, recent, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Potrivit celui mai recent Top 300 Capital, Gigi Becali are o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro. Patronul celor de la FCSB se clasează pe locul 12 în ierarhia celor mai bogați oameni din țară și pe poziția a treia în clasamentul românilor din sport.