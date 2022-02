Gigi Becali îi așteaptă pe refugiați la baza din Berceni: ”Avem bucătărie, le facem mâncare. Au toate condițiile”

Gigi Becali se implică și el să-i ajute pe refugiații veniți din Ucraina, o țară greu încercată în aceste zile de războiul declanșat de Rusia.

Patronul celor de la FCSB a pus la dispoziția cetățenilor ucraineni ajunși în România baza clubului din Berceni.

Finanțatorul bucureștenilor a anunțat că respectivul spațiu de cazare poate găzdui până la 400-500 de refugiați, unde le sunt asigurate toate condițiile.

De asemenea, Gigi Becali a confirmat faptul că autocarul echipei este la granița României cu Ucraina pentru a-i ajuta cu transportul pe cetățenii din țara vecină care fug de invazia rusească.

”E posibil azi să vină niște femei cu copii. Sunt oameni cu care țin legătură. Am vorbit cu ministrul și mi-a spus că, dacă va fi nevoie, va apela. Sunt niște oameni care sunt acolo. Și patronul de la Tarsin, și autocarul nostru e acolo. Dacă e nevoie, încarcă și adu la mine la bază.

Deja am golit, pot încăpea 400 de oameni. Am luat și saltele separat. Pe lângă două paturi, am pus și saltea. Au căldură, duș în cameră, toate condițiile. Avem bucătărie, le facem mâncare. Toate condițiile pentru 400-500 de oameni. E posibil ca azi să vină ceva”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

