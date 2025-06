Gigi Becali îl atenționează pe un jucător de la FCSB: „O să fie o problemă pentru el”

Gigi Becali se află la capătul răbdării în ceea ce-l privește pe Tavi Popescu, însă Mihai Stoica a reușit să-l convingă că în următorul sezon, atacantul „va exploda”.

„(n.r. Mai aveți încredere în el?) Nu că nu am încredere, dacă iau jucător pe postul lui, iau ca un fel de concurență, poate îl motivează.

Eu aș prefera ca George Popescu să fie cel de la 18 ani, care rezolva meciuri, fără de care aveam probleme. Dacă nu va fi ăla, o să fie o problemă pentru el.

Văd că la 18 ani era mult mai bun decât acum. Nu e în regulă, e problema lui. Eu nu stau cu el, nu știu ce se întâmplă. L-am întrebat pe Mihai Stoica și mi-a zis că George Popescu are încredere, că e foarte talentat.

Are încredere că va fi super-bun anul ăsta, așa îmi spune Mihai. Dacă el are încredere, atunci eu mizez pe încrederea lui Mihai, în ceea ce spune el. Am încredere în ce spune Meme”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.