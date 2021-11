Gigi Becali îl contrazice pe Edi Iordănescu: „Du-te, bă, de aici cu plânsul tău! Jucătorii râdeau”

Patronul FCSB-ului a vorbit despre atmosfera din vestiarul echipei sale după plecarea lui Edi Iordănescu!

Deși Gheorghe Mustață anunțase în cursul zilei de ieri că jucătorii sunt foarte afectați din cauza despărțirii de fostul antrenor, acum, Gigi Becali a ținut să dezmintă toate aceste informații. Afaceristul a mărturisit că fotbaliștii vicecampioanei erau puși pe glume și chiar l-au întrebat pe finanțator când îl va aduce la echipă pe Sir Alex Ferguson, unul dintre cei mai mari tehnicieni din toate timpurile.

„Du-te, bă, de aici cu plânsul tău! Când am vorbit eu cu jucătorii, râdeau. Nu râdeau de cineva. Jucătorii ziceau: „Domne, când vine Ferguson?> Nu e glumă, nu râdeau? Glume, dacă plângeau cum făceau glume? Mă mai consult cu ei şi ei: „Nu ştiu domne, dar când vine Ferguson?” Am fost şi eu după aia şi am dat cu mopul pe acolo ca să strâng lacrimile de pe jos. Erau băltoci de lacrimi„, a spus Gigi Becali la sport.ro.

„Jucătorii plângeau în vestiar!”

”I-a nenorocit pe jucători, săracii, plângeau în vestiar. Jucătorii s-au obișnuit cu o normalitate, care acum s-a terminat. Toată lumea e disperată, suporterii nu mai rezistă. Fiecare suporter face ce vrea. Nu eu îi spun să scrie, fiecare face ce vrea, eu n-am știut de chestia asta. Ne gândim să obținem o autorizație legală și să protestăm împotriva patronului. El a investit bani, dar și-a bătut joc de noi”, declara, ieri, Gheorghe Mustață.