Gigi Becali îl distruge pe Octavian Popescu, după ce a cerut 50 de milioane pentru fotbalist: ”Nu mai este ăla, nu îl mai recunosc!” Ce a spus despre Toni Petrea

FCSB a pierdut incredibil, contra lui Saburtalo, scor 0-1, în turul 2 preliminar din UEFA Conference League. După acest rezultat, Gigi Becali a aruncat săgeți către toată lumea. Mai mult decât atât, patronul FCSB a anunțat că a luat decizia radicală de a ieși din fotbal. Mai mult decât atât, Becali susține că nu îl mai recunoaște pe Octavian Popescu.

”Octavian Popescu (19 ani) nu mai este (n.r. – principalul obiectiv al FCSB-ului din punct de vedere al vânzării). Nu mai este ăla, nu îl mai recunosc. Este o problemă… O fi de la antrenamente, de la ce o fi… dar nu e bine”, a spus patronul FCSB.

Ce a spus Becali despre Toni Petrea

”Nu. Nu am nimic să-i reproșez. Ce să vorbesc eu cu Petrea”.

Becali după meciul din Conference League

”Nu e o rușine, nu ne-a subjugat adversarul. Eu cred că noi nu avem valoare. Eu cred că am rămas în urmă și ca jucători și cu sistemul ăsta de pregătire, de antrenament, eu așa cred.

Eu zic că nu avem valoare, vorbesc serios, nu știu. Am crescut la fundași centrali, mie îmi place Dawa. Cine e Tamm? Nu știu cine e Tamm, că nu eu l-am luat. MM l-a adus. Am lăsat pe mâna altcuiva echipa… Habar n-am, nici nu știu cum au jucat, că nu am văzut prima repriză.

Nu știu ce a jucat Tamm. Eu ce zic, asta e părerea mea, nu avem valoare. Dacă Coman pe care am dat 3 milioane nu mai poate să dribleze pe cineva… Mă minunez și eu, sunt oameni care au uitat fotbalul. E posibil să fie și pregătirea și antrenamentul, nu știu, cert e că noi nu avem valoare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.