Gigi Becali, impresionat cu adevărat de atacantul naționalei: „Am rămas uimit de ce a jucat Drăguş!”

Denis Drăguș a marcat în victoria cu 3-0 în fața Ucrainei la primul meci al României la EURO 2024. Vârful de 24 de ani a avut o prestație cu adevărat solidă, ajutând echipa la fiecare fază.

Prestația acestuia a fost lăudată până și de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a mărturisit că abia acum l-a descoperit pe Drăguș.

„Am rămas uimit de ce a jucat Drăguş!”

„Am zis că nu mă uit ca să-l determin pe Edi Iordănescu să îl bage pe unul de-ai mei. Dar mă uitam: Niţă al meu, Stanciu al meu, Man al meu, Ianis, până la urmă, e al lui Gică, naşul meu.

Cum să nu ţin cu echipa naţională dacă ăştia erau ai mei? Eu pe Stanciu şi Man am luat 20 de milioane de euro. 20 în cap. Pe Stanciu am luat 8+1 şi pe Man am luat 11 milioane. N-au luat atâta cluburile în toată viaţa lor.

Eu am luat numai pe doi. Toţi jucătorii mei sunt acolo. Cei mai buni sunt ai mei, Stanciu şi Man. Eu nu îl ştiam pe Drăguş. Pentru mine a fost o surpriză. Am rămas uimit de ce a jucat Drăguş. Costă acum 15 milioane de euro”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.