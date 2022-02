Gigi Becali, în negocieri avansate cu un fotbalist din Liga 1! Patronul FCSB-ului s-a reorientat după refuzul primit

Gigi Becali (63 de ani) este gata să se întărească pentru sezonul următor, astfel că pune la cale următoarele mutări pe piața transferurilor!

Afaceristul din Pipera i-a acontat în această iarnă pe Malcom Edjouma și Florin Achim, însă patronul celor de la FCSB nu are de gând să se oprească aici. După ce s-a interesat de Joyskim Dawa, iar prețul solicitat de Valeriu Iftime a fost unul cu mult peste așteptările lui Gigi Becali, acum, finanțatorul roș-albaștrilor și-a îndreptat atenția spre un alt fundaș central din Liga 1.

Este vorba despre Paul Iacob, actualul fotbalist al celor de la Chindia Târgoviște. Jucătorul în vârstă de 25 de ani se află în ultimele luni de contract cu dâmbovițenii, iar Gigi Becali a pornit deja discuțiile cu apărătorul, anunță Digi Sport. Negocierile dintre două părți sunt destul de avansate, însă Iacob ar urma să vină la FCSB abia din vară, atunci când devine liber de contract.

Paul Iacob este unul dintre jucătorii de bază ai trupei lui Emil Săndoi. Fundașul central a ajuns la Chindia în vara lui 2020, sub formă de împrumut de la Farul. Un an mai târziu, Iacob a fost transferat definitiv de formația din Târgoviște, într-o afacere în urma căreia Marian Aioani a ajuns sub comanda lui Gică Hagi.