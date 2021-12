Gigi Becali închide robinetul la FCSB după meciul cu Sepsi: ,,Nu sunt idiot, nu sunt masochist”

Gigi Becaki, patronul celor de la FCSB, a reacţionat după ce echipa sa a remizat în ultimul meci din 2021, scor 0-0, în deplasare cu Sepsi.

După ce formaţia sa şi-a diminuat şansele la titlu, Gigi Becali anunţă că face curăţenie le FCSB. Omul de afaceri vrea să vândă toţi jucătorii pentru care are oferte şi să nu vină cu bani ,,de acasă”.

,,Eu, la revedere, bani de la mine din buzunar eu nu mai dau. Vând tot. Tot ce e de vânzare, vând imediat. Tănase, iau banii. Dacă dau 3 milioane, îl iau. Eu ți-am spus sentimentul meu de acum, adică dezamăgit. Dar, dacă ține strategia cu vânzare de jucători, mă ocup. Dar, dacă trebuie să dau bani din buzunar…Un lucru e clar 500%: bani din buzunarul lui Becali pentru ca niște jucători să se joace cu mingea și să o bage în poartă nu veți mai vedea.

Nu sunt idiot, nu sunt masochist, de ce să dau foc la banii mei? Strategia a ținut și ține și acum, pentru că încă mă bat la titlu. Dar nu poți să te bați cu o echipă care are 40 de jucători și salarii mari. CFR are un patron foarte puternic, cu foarte mulți bani. Eu nu-mi permit să arunc atâția bani, eu nu am puterea asta. Bravo lui, că poate.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.