Gigi Becali insistă pentru transferul stelar al lui Alex Mitriță la FCSB: ”E strategie”

După ce a văzut că FCSB s-a distanțat la 6 puncte de Universitatea Craiova în fruntea clasamentului din SuperLiga, Gigi Becali a anunțat că își dorește ca în vară să-i transfere pe Alex Mitriță și Louis Munteanu.

Gigi Becali, încrezător că poate să-l transfere pe Alex Mitriță la FCSB

La scurt timp după anunțul patronului ”roș-albaștrilor”, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, și antrenorul Mirel Rădoi au ieșit public și au precizat că nu se pune problema ca simbolul Craiovei să fie cedat.

Gigi Becali nici nu a băgat în seamă aceste afirmații și a rămas încrezător că mutarea se va putea face. El se bazează pe faptul că omologul său Mihai Rotaru nu a apărut să zică ferm că jucătorul nu este de vânzare.

”Fiecare om are un punct de vedere, eu îl respect. Punctul meu de vedere, eu o să încerc să îl iau. Dacă Rotaru spunea asta, nu mai încercam, că spunea patronul echipei, cum aș spune eu. Dacă spunea Rotaru, nu mai încercam, dar dacă spune Cârțu, e punctul lui de vedere.

Eu cred. Eu am aruncat, acum mă destăinui. Am aruncat pe piață ceva, am vrut să văd care e situația. Cârțu a zis din punctul lui de vedere, nu mă interesează ce zice.

Dacă spunea Rotaru, atunci eu degeaba… eu mă retrăgeam. E strategie. Faptul că Rotaru nu a zis nimic, înseamnă că e posibil. Nu e așa, Ilie? Dacă Rotaru n-a spus nu?”, a declarat Becali, la .