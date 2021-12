Gigi Becali, la un pas să transfere un fost atacant de la Dinamo! De ce a picat mutarea

Patronul celor de la FCSB a fost foarte aproape să transfere chiar de la gruparea din Ștefan cel Mare, însă totul a picat din cauza faptului că fotbalistul nu a putut trece peste rivalitatea dintre cele două cluburi!

Este vorba despre Marius Alexe, fotbalist care în prezent este retras din activitate. Ajuns la 31 de ani, fostul atacant al dinamoviștilor a decis să își pună prematur ghetele în cui, din cauza accidentărilor repetate. Cu toate acestea, cariera sa putea arăta altfel în momentul de față, dacă accepta propunerea venită din partea lui Gigi Becali, înainte de transferul la Sassuolo, din anul 2013.

„Am fost dezamăgit de ceea ce se întâmplă la Dinamo. Eu sunt dinamovist. Am avut oferte de la Steaua pe bani mai mulţi decât la Sassuolo, dar am ţinut la oamenii de acolo. M-au ajutat toţi şi m-au respectat. Nu am putut să fac pasul ăsta. Şi acum îmi spun că dacă plecam la Steaua era altceva, alta era cariera mea”, a spus Marius Alexe, potrivit Antena Sport.