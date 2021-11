Gigi Becali mai aruncă o bombă după plecarea lui Edi Iordănescu: „Probabil are ceva la echipa naţională!

FCSB a rămas fără antrenor principal în plin sezon competițional, iar această decizie pare că l-a luat prin surprindere pe patronul echipei!

Gigi Becali a dezvăluit că nu s-a așteptat nicio secundă ca Edi Iordănescu să plece de pe banca roș-albaștrilor. Cu toate acestea, afaceristul din Pipera a adus în discuție și posibilitatea ca tehnicianul în vârstă de 43 de ani să îi ia locul lui Mirel Rădoi în funcția de selecționer, după ultimul joc al României din preliminariile CM 2022.

„Eu i-am zis «Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg… Posibil are ceva la echipa națională!

E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?

Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea «Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun». Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva… Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem”, a declarat Gigi Becali, pentru gsp.ro.