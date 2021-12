Gigi Becali n-a glumit! Arsenal chiar este pe urmele lui Ianis Stoica: „E foarte reală oferta. Mai așteptăm puțin”

Fotbalistul în vârstă de 18 ani al celor de la FCSB a intrat pe radarul londonezilor, iar Gigi Becali a anunțat că cere nu mai puțin de 10 milioane de euro în schimbul acestuia!

Ianis Stoica a avut parte de un sezon reușit în tricoul roș-albaștrilor, iar evoluțiile sale pare că le-au atras serios atenția cluburilor din străinătate. Deși a părut la un moment dat doar un simplu zvon, interesul celor de la Arsenal este unul cât se poate de real.

Liubliana Nedelcu, agentul care îl reprezintă, printre alții, și pe Edi Iordănescu, a oferit mai multe detalii despre situația lui Ianis Stoica. Concret, impresara a dezvăluit că Arsenal a început să se intereseze de serviciile noului puști-minune prin intermediul lui James Ellis, șeful scouterilor formației de pe Emirates.

„Eu am o relaţie foarte bună de foarte mult timp, de peste 2 ani cu James Ellis, şeful scouterilor de la Arsenal. M-a sunat să mă întrebe de Ianis. L-au văzut şi m-au întrebat de el. E foarte reală oferta. Totul este la mine pe telefon şi mai aşteptăm puţin”, a dezvăluit Liubliana Nedelcu, potrivit Antena Sport.

Gigi Becali, despre suma cerută în schimbul lui Ianis Stoica

,Tată, lucrurile sunt clare cu Ianis Stoica. Că am cerut eu pe Ianis Stoica 10 milioane, deși mi se dăduse 7, este altă treabă. Știu eu de ce am cerut banii ăia și știu și de ce am spus lucrul ăsta public. Însă, la mine lucrurile sunt foarte clare. Nu o să vedeți voi că o să plece de la mine jucători de 18, 19 ani. Nu o să dau eu drumul la fotbaliști tineri de la FCSB după două, trei dușuri făcute în vestiarul echipei mele. Dennis Man ați văzut cât ani a jucat la mine? Credeți că nu am tot avut oferte pentru el până să îl las să plece la Parma? Știu foarte bine cât am fost bătut pe la cap cu Dennis Man.”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.