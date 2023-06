Gigi Becali: „Noi am ținut cu Dinamo!”

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, spune că vrea ca Dinamo să promoveze în prima ligă și se bucură că alb-roșii au reușit un scor categoric în fața celor de la FC Argeș.

În prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga, Dinamo a surclasat-o pe FC Argeș, 6-1, astfel că returul programat sâmbătă seară la Mioveni, de la 21:00, reprezintă, în mod normal, o simplă formalitate.

„Noi am ținut cu Dinamo, am vrut să promoveze ei. De ce? Păi, e un milion de euro pe care îl iau în plus din bilete sezonul viitor. Și am mai avut un interes. Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”, a declarat azi patronul FCSB.

Patronul FCSB a oferit mai multe detalii despre campania de mercato din această vară:

„Negociem cu mai mulți jucători. N-au intrat zilele în sac. Avem mult timp, n-are rost să ne hazardăm. Eu nu mai fac contracte decât pe un an. Nu-mi place de tine după un an? Pleci, la fel ca Omrani. Ești bun? Rămâi.

Noi nu suntem ca Farul, că nu-l avem pe Hagi. Cine poate să facă precum Hagi? Hagi îi face din «nefotbaliști» fotbaliști. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și încă un atacant. 5 fotbaliști aducem, așa cred.

Acum trebuie să luăm fotbaliști cu experiență. Dacă nu iei jucători cu experiență, pierzi 2-3 de la 2-0. Mai mult de afară sunt fotbaliștii care mă interesează”.