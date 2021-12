Gigi Becali, noi critici la adresa lui Claudiu Keșeru: „Așa nu mai merge. Nu joacă la mine pe 2 euro”

Claudiu Keșeru a revenit în perioada de vară la FCSB. Deși inițial a avut un randament bun, odată cu trecerea timpului, eficiența sa a scăzut.

Astfel, a intrat în vizorul lui Gigi Becali, care a început să-l critice pe atacantul de 35 de ani. Vârful român are patru goluri marcate și două pase decisive în 11 partide jucate pentru FCSB.

Patronul ”roș-albaștrilor” și-a arătat nemulțumirea față de jucătorul său, dar așteaptă ca acesta să aibă din nou prestații bune, la nivelul salariului pe care îl câștigă.

”Vreau să vă mai zic ceva de Keșeru că nu vreau să vă las să mă întrebați voi de el. Nu prea sunt mulțumit. Când a venit am zis că am dat lovitura. Nu înțelesesem eu de ce nu prea s-au mai bătut bulgarii să îl țină. După cum a jucat în primele meciuri am zis ca e super atacant de echipe mari de tot.

Dar acum am înțeles de ce nu prea mai este luat nici pe la națională și nici de ce bulgarii nu s-au bătut să îl țină. Însă, vreau mai mult de la Keseru. Eu sper că el înțelege. Nu joacă la mine pe 2 euro. Vreau mult mai mult. Așa nu prea o să mai meargă”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.