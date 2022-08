Gigi Becali nu se teme de grupa din Conference League! Care este satisfacția patronului FCSB

FCSB va juca în Grupa B din Conference League cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg, dar patronul Gigi Becali este mulțumit.

„Vor fi mai mulți bani, e o rețetă bună”, este mulțumirea lui Gigi Becali

Gigi Becali și-a manifestat satisfacția după tragerea la sorți a grupelor Conference League, fiind convins că în conturile FCSB vor intra mulți bani.

Patronul echipei roș-albastre a dezvăluit că managerul general Mkihai Stoica i-a spus înaintea tragerii la sorți că ar vrea să joace cu West Ham și Anderlecht.

„Mi-a spus MM că a zis înainte că și-ar dori Anderlecht și West Ham. Nu mi-e teamă de nicio echipă, merg ca la teatru, mă uit la fotbal. Vor fi mai mulți bani, e o rețetă bună. Mai bine de atât, ce vrei?

În ce situație am spus că mă retrag din fotbal? Eram amărât, aveam la ora aia 3 milioane minus banii lui Tănase, încă un milion de euro salariul lui Tănase, încă 6-7 milioane am acum în plus, deci e diferență de 10 milioane.

Discutăm altfel cu 10 milioane în buzunar. Nemanipulând banii, nu vă dați seama ce înseamnă un milion de euro. Voi vorbiți, dar când e vorba că trebuie să-i dai, e gravă treaba. Mi-a ajutat Dumnezeu. Problema e că Dumnezeu nu-ți dă banii să-i arunci la fotbal.

Tot timpul am avut bani, dar am fost cu capul pe umeri. Am luat măsuri, am făcut economii, am tăiat, am făcut, v-am spus că nu trebuie să-ți înghețe picioarele. În Champions League iei mai mult de 30 de milioane”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Liga Digisport.