Gigi Becali nu se uită la bani! Patronul FCSB-ului a scos din buzunare 450.000 de euro dintr-un singur foc

Gigi Becali (63 de ani) continuă să facă gesturi de caritate în Africa, iar ultimele sale donații se ridică undeva în jurul a jumătate de milion de euro!

Afaceristul a inițiat de-a lungul anilor mai multe acțiuni pentru sprijinirea oamenilor săraci, iar faptele sale au ajuns inclusiv în Africa, unde patronul FCSB a construit mai multe biserici, școli și spitale persoanelor aflate în suferință. Nu de puține ori, Becali a sărit și în ajutorul românilor, însă în ultima perioadă a ales să își pună amprenta pe continentul de culoare.

Recent, Gigi Becali a cheltuit nu mai puțin de 450.000 de euro, bani pe care i-a direcționat către construirea de biserici din state precum Uganda, Congo și Rwanda. Patronul celor de la FCSB încearcă să construiască cât mai multe lăcașe de cult în țările greu încercate, unde oamenii să se poată ruga la divinitate.

”Săptămâna asta am dat 200.000 în Uganda, 150.000 în Congo, 100.000 în Rwanda și Burundi. Fac biserici ortodoxe acolo. Fac acolo misiune creștină. Eu am dat un interviu la New York Times. Și au venit aici și m-au întrebat, le-am spus că sunt cel mai bogat din lume. Ce Bill Gates, ce Rockefeller? Eu sunt cel mai bogat. Păi dacă nu mai avem nevoie… că mă gândesc la moarte. Bill Gates nu ai văzut că încă mai vrea? Înseamnă că nu e cel mai bogat. Eu nu mai vreau, nu mai am nevoie de mai mult. Eu nu mai am nevoie”, a declarat Gigi Becali, pentru Trinitas.