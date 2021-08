Gigi Becali, o nouă reacție după umilința din Gruia: „A fost polo la Cluj, nu fotbal!”

Patronul FCSB-ului a oferit o nouă reacție după eșecul usturător al echipei sale, scor 1-4, pe terenul celor de la CFR Cluj!

Gigi Becali este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu proprii fotbaliști, astfel că devenise deja un obicei ca afaceristul din Pipera să dicteze totul la formația roș-albastră. Cu toate acestea, văzând că nu reușește să se mai impună de ani buni în Liga 1, patronul FCSB-ului a decis să aducă un antrenor cu nume și să renunțe la vechile obiceiuri.

Odată cu numirea lui Edi Iordănescu, Gigi Becali a anunțat că îi va oferi acestuia putere deplină și nu se va mai băga peste deciziile sale. Întrebat despre cum a trăit rezultatul rușinos contra CFR-ului, patronul FCSB-ului a mărturisit că nu este o tragedie și continuă să aibă încredere în antrenorul său și în munca pe care o depune.

„Nu este o tragedie că am pierdut la Cluj. Asta e viața. Oricum ăla a fost polo la Cluj, nu fotbal. Am mare încredere în Edi Iordănescu și știu foarte bine cât de ambițios este și cât de mult muncește. El este foarte respectat. Voi încerca să îi aduc ce jucători mai are nevoie”, a spus Gigi Becali pentru ProSport.