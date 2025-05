Gigi Becali pregătește un nou ”tun” pe piața transferurilor. Patronul vrea cel puțin patru noi jucători: ”Ce credeți, vrea să vină?”

FCSB a învins în derby-ul cu Dinamo, scor 3-1, de luni seara.

Patronul Gigi Becali a anunțat că va realiza cel puțin patru transferuri importante la gruparea ”roș-albaștrilor”.

Doi dintre jucătorii vizați aparțin FCSB-ului, iar Becali a precizat că alți fotbaliști de care este interesat sunt Kennedy Boateng și Dennis Politic.

”Îl vreau pe Boateng, până acum nu am spus, am zis doar de un fundaș central. Se întâmplă, a fost mai slab astăzi. De Politic nu mai are rost să discutăm, că am spus-o de atâtea ori. De mâine e posibil să intrăm în negocieri. Eu nu voiam, ziceam să terminăm, dar acum e cam terminat.

Poate iau mai mulți, poate iau cinci. Nu știu deocamdată. Am deja în cap un jucător din campionat. Fundaș central și atacant trebuie să luăm. După aia, iau în funcție de valoarea a ce am văzut în campionat. Cisotti era mijlocaș, așa juca la Oțelul și aveam și Baba și Edjouma, și Lixandru, și Șut, dar am luat că e valoros. Poate o să iau un jucător chiar dacă am mai mulți pe post, dar îmi place de el.

Până acum am vorbit doar cu Șiman. Cu Nicolescu am vorbit în mare, dar el a zis că nu se poate cu Politic, dar ei îl vor pe Musi. Atunci, ce să mai zică suporterii, că iau un jucător de 20-21 de ani. Nu știu, vedem, mai dau și ceva bani.

Eu nu știu dacă Politic vrea să vină. Ce credeți, vrea să vină? E vreun jucător din România care să nu vrea la FCSB la ora asta? Cred că și Louis Munteanu vrea”, a spus Gigi Becali la Digisport.