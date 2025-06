Gigi Becali s-a decis! Cei trei jucători de care se desparte patronul: ”Întelegeți-vă și puteți pleca!”

Gigi Becali a realizat mai multe transferuri în această perioadă de mercato, iar patronul susține că FCSB-ul are toate șansele să acceadă în grupa principală din UEFA Champions League.

De asemenea, având în vedere faptul că lotul este unul numeros, omul de afaceri intenționează să renunțe la serviciile a trei jucători, respectiv Malcom Edjouma (26 de ani), Alexandru Băluță (31 de ani) și Jordan Gele (32 de ani),

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că le-a explicat situația celor trei fotbaliști vizați.

”Nu au apărut noutăți. Eu le-am spus care este situația. Sunt două loturi, unul pentru campionat și unul pentru Europa.

Ei nu intră pe niciunul dintre ele. Așa că le-am spus să-și caute echipe. Întelegeți-vă și puteți pleca!”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

”Nu am cum să nu respect contractul, pentru că după aia ajungi pe la comisii. Am zis că suport și jumătate din salariu, mai mult nu am ce face”, a mai spus Becali.