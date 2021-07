Gigi Becali s-a decis! FCSB trimite doi jucători la o echipă din Liga 1

Patronul „roș-albaștrilor” continuă să facă curățenie în lotul lui Dinu Todoran, astfel că a mai renunțat la doi jucători chiar înainte de startul noului sezon!

FCSB este gata să înceapă cu forțe proaspete noul sezon, astfel că elevii lui Dinu Todoran vor să obțină maximum atât pe plan european, cât și în competiția internă, acolo unde nu au mai izbutit să câștige titlul de șase ani. Cu un antrenor nou, dar și cu mai multe transferuri efectuate, echipa lui Gigi Becali nu mai concepe să facă vreun pas greșit, astfel că bucureștenii sunt nerăbdători să își demonstreze adevărata valoare.

După venirile lui Andrei Cordea, Alexandru Crețu, Stipe Vucur și Zdenek Ondrasek, FCSB a început să anunțe și primele plecări. Astfel, conform Gaziști.ro, site-ul suporterilor celor de la Gaz Metan Mediaș, Ovidiu Horșia (20 de ani, mijlocaș dreapta) și Mihai Lixandru (20 de ani, mijlocaș defensiv) vor ajunge sub comanda lui Mihai Teja. Cei doi tineri fotbaliști vor evolua sub formă de împrumut în următorul sezon.

Ovidiu Horșia, mesaj clar pentru Gigi Becali

„Poate meritam și eu o șansă în campionat, să joc mai mult, dar așa s-a decis atunci și asta a fost. Ar fi și asta o opțiune (n.r. să se întoarcă la FCSB), dar acum nu depinde doar de mine. Nu aș vrea să mă duc înapoi și să nu joc. Am 20 de ani și e important să am cât mai multe meciuri în picioare. Sunt ceva discuții, dar e posibil ca împrumutul la Mediaș să continue pentru un an. Aștept răspuns de la București. Impresarul meu a discutat cu Mihai Stoica și cu șefii de acolo.

Am vorbit de mai multe ori (n.r. cu Gigi Becali), când venea prin baza de pregătire de la Berceni. M-am înțeles foarte bine, chiar dacă nu am discutat prea mult. A fost OK. Mai venea la câte un antrenament și ne vorbea la tot grupul înainte sau după. Nu mi-a reproșat niciodată nimic. Să vedem ce o să fie. Poate o să mi se ofere șansa să merg în pregătire cu FCSB și să demonstrez în cantonament că merit să rămân. Pe 10 e reunirea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a declarat Ovidiu Horşia, pentru Fanatik.