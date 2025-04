Gigi Becali s-a supărat pe un fotbalist de la FCSB: „Lui i-a intrat în cap că este mare fotbalist”

Gigi Becali consideră că Daniel Bîrligea nu mai joacă cu îndârjirea din primele sale luni la FCSB și a declarat că îl va suna pe atacant pentru a-i atrage atenția.

„Să vă zic care e treaba cu Bîrligea. Lui i-a intrat în cap că este mare fotbalist. Și este. Dar el nu știe un lucru: el e mare fotbalist prin luptă, nu prin talent. Dacă nu luptă, nu mai iese nimic. Nu dă război, nimic. Asta trebuie să înțeleagă și el, că zic ca să audă și el. Nu mă mai duc la echipă. Dar o să-i dau și un telefon să-i zic: Bă, tu trebuie să dai război!

Unde e gladiatorul de Bîrligea, care făcea pressing la portar? David Miculescu o să fie cu CFR, poate să joace mai bine decât Bîrligea dacă el joacă așa. Trebuie să câștigăm meciul ăsta neapărat. Poate îi încurcă Șumudică, îi batem și noi ca să închidem după. E meci de 6 puncte.

Este 50-50 diseară. Rapid poate să încurce orice echipă. Nu e o echipă extraordinară, dar Șumudică are inteligența necesară, să facă o echipă și să surprindă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

„Și dacă intra bara aia, tot pe primul loc era Gigi Becali. Știi ce vreau? După fiecare meci, ori să fim acolo, ori să câștigăm ceva mic. Acum, la ora asta, am câștigat ceva mic. Acum să vedem diseară. Diseară cu Șumi, normal. Avem 3 puncte față de Craiova. Nu este finală cu CFR, nu are de ce să fie.

Cu Craiova s-a întâmplat așa: mijlocul nostru nu avea busolă. Benzile – praf. Adică și George Popescu, și David Miculescu, apoi și Bîrligea – șters. Și gata, sunt 4 jucători care nu contribuie la joc. La revedere! Ăsta este fotbalul, ce să mai vrei? Ce să faci? Nu pot să stai doar în Tănase și Cisotti. Ei s-au mișcat bine, dar nu poți în doi jucători.

Ei trebuie să înțeleagă un lucru: trebuie să alergi, să te zbați, să dai tot sângele ca să ieși campion. Război! Craiova a dat război, pentru că era pe ultima sută. Dacă pierdea, la revedere, erau morți. Dar și noi trebuia să dăm război. Și Chiricheș a început să facă niște «firfirici» din alea pe care le făcea în apărare. Trebuie luptă.

Cisotti, cel mai bine joacă stânga, dreapta și «decar». La închidere nu va mai fi. Ieri a fost bun. Toate au plecat de la el. Banda stângă – varză. La un meci cu Craiova trebuie să nu fie nici măcar unul care să nu joace. Și noi am avut patru. La noi au jucat 6-7 jucători. Păi, bă, ăia 4 n-au contat. Păi să zicem mersi. Am fost eu vreodată mulțumit după un egal? Aseară am zis «mersi»”, a mai spus Gigi Becali.