Gigi Becali se gândește la preliminariile Champions League: ”Am făcut dreptate! Eu sunt împăratul și împăratul trebuie să dea semnalul”

FCSB a cucerit titlul de campioana României pentru a doua oară consecutiv.

Acum, Gigi Becali a declarat că este nerăbdător să își afle adversarii din preliminariile Champions League.

”Acum vreau să spun că ce am făcut (n.r. la meciul cu ”U” Cluj)… am vrut să dau un semnal. Eu sunt împăratul și împăratul trebuie să dea semnalul.

Am făcut dreptate, dreptatea trebuie să fie făcută. După vine Dumenzeu la anul și îmi spune că ‘te-am lăsat să arbitrezi și tu nu ai făcut dreptate’. La anul mă va face campion cu ambiția.

Ce să arbitreze el (n.r. Marius Șumudică) săracul? Am glumit că am jucat pentru el. Să vadă și suporterii. Acum să arate că împăratul le-a arătat cum e cu dreptatea. Eu știam ce echipă am.

Le-am dat 2-0, dacă voiam și era cu miză le dădeam 6-0. Nu am jucat la turație. Așa se face dreptatea.

Eu le-am arătat că sunt uriaș între pitici. Păi dacă o să ne odihnim 10 meciuri, nu e păcat? Ne odihnim primele 10 meciuri.

Ce hegemonie, mă? Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. Abia aștept tragerile, serios. Acum mă gândesc să vină odată, să vină echipe să avem cu cine să jucăm.

Ce să facă ei (n.r. ceilalți patroni din SuperLiga)? Ei pot să fie ambițioși între ei, dar ce să facă cu împăratul?”, a spus Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă.