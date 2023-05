Gigi Becali se simte hăituit după derapajul la adresa Iulianei Demetrescu: „De unde să mă suspendați voi pe mine?”

Fostul patron al FCSB, Gigi Becali, consideră că este hăituit, după ce s-a depus o plângere pe numele lui la Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

FCSB riscă op penalizare de 3p din cauza derapajului lui Gigi Becali la adresa Iulianei Demetrescu

Radu Vișan, secretarul general al Federațșiei Române de Fotbal, a făcut acest demers după declarațiile făcute de Gigi Becali la adresa arbitrei Iuliana Demetrescu. Problema este că fostul patron al FCSB tocmai a fost sancționat din cauza afirmațiilor făcute la finalul meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-1, disputat în etapa 26 din sezonul regulat.

Conform Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) din România al FRF, „La fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancțiunii aplicată anterior, iar clubul de care aparține această persoană va fi sancționat cu scăderea a 3 puncte din cele obținute în campionatul în care participă”.

„Îl rog pe Răzvan Burleanu să intervină și să stopeze tot acest circ pornit împotriva mea. Deja încep să mă simt hăituit și pe fiecare zi vad că tot sunt amenințat cu judecata pe la comisii.

De unde să mă suspendați, mă, voi pe mine? Eu nu mai am nicio treabă în acte. I-am predat conducerea lui Meme. Dar în primul rând eu personal nu vă recunosc pe voi. Nu recunosc niciun membru al vreunei comisii. Ați ajuns voi să mă judecați pe mine personal? Păi sunteți judecători la Tribunal și nu știu eu?

Nu înțelegeți că nu am nimic cu fata aia? Ăia e părerea mea și mi-o susțin, dar nu am nimic cu acea fată arbitru. Acum vreți să vă implicați și în lupta la titlu? Hai să văd eu că o să depunctați FCSB. Păi unde am ajuns? Adică eu bag bani în fotbal și am început sa tot fiu amenințat cu judecata pe la comisii? Așteptați să se termine campionatul că o să vedeți voi unde vă fac eu de această dată plângeri, nu voi mie.

Deja încep să mă simt hăituit și pe fiecare zi aud că mi se pregătește ceva. Să o faceți și pe aia înainte de meciuri, protestul ăla al arbitrilor, ca să ne facem de râs și să ajungem la știri pe toate canalele. Ce i-am făcut acelei fete arbitru? Nu i-am făcut nimic”, a spus Gigi Becali, pentru prosport.ro.

După meciul FC Voluntari – CS Mioveni 1-0, din etapa a 7-a a play-out-ului Superligii, Becali a avut un derapaj la adresa arbitrei Iuliana Demetrescu. „Arbitru a fost o femeie, cu sânii în vânt pe teren! Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia!

Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, spunea Beali după respectiva partidă.