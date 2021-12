Gigi Becali strânge cureaua la FCSB! De ce îl apreciază pe Adrian Mititelu

Gigi Becali, patronul lui FCSB, nu vrea să mai ofere salarii mari la echipa pe care o finanţează din anul 2003. Acesta vrea să renunţe în această iarnă la vedetele echipei.

Omul de afaceri îl apreciază pe rivalul de la FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, pentru faptul că bagă bani în fotbalul românesc, deşi echipa sa nu se află pe locurile fruntaşe din campionat.

,,Tată, eu dacă eram Adrian Mititelu înnebuneam de mult. Unii îl înjură pe Mititelu, dar nu realizează cât de greu este să aduci banii familei tale la fotbal. Banii nu sunt foi de caiet. Să te duci în faliment, să pierzi vreo două echipe, iar apoi să începi un alt proiect din mocirlă, doar Adrian Mititelu putea să facă acest lucru. Doar el putea să își toace din nou banii în fotbal. Și nu 3 euro, ci milioane de euro. Mititelu nu a ajuns în pușcărie că e vreun mare infractor, ci din cauza fotbalului.

Și performanță? Nimic! Se bate săracul acum tot pentru salvarea de la retrogradare. Ne-am confruntat prima dată, mi se pare prin 2005-2006. Răspunde vreunul acum în fața lui pentru locul în care îi este echipa în clasament? Îi plătește vreunul salariile sau cantonamentul pe care jucătorii trebuie să îl facă? Tot el! Și care este satisfacția lui cu echipa asta? Omul e la pușcărie, nu am eu nicio treabă să mă bag la echipa lui, dar echipa nu îi aduce nicio alinare.

Am auzit și eu ce salarii are el pe la echipă. Nu e treaba mea, dar să le dai unora 6.000 de euro și nici măcar să nu îți joace deloc, ce să mai comentezi? Și lumea tot pe el îl înjură. Și are și salarii de peste 8.000-9.000 de euro pe lună. El a ajuns în situația asta că e foarte pătimaș. El pune fotbalul pe primul loc, nu afacerea. Eu vreau să fac bani din fotbal, nu să tot pierd.

Eu unul recunosc că nu sunt ca el așa de pătimaș și nu vreau să fac lucrurile pe care el le face. De ce să mai dau eu salarii mari la echipă? Pentru ce? De ce să mai bag eu bani în transferuri? Păi 500 de mii de euro îi găsesc lipiți pe gard? Nu, tată! Nu vreau să îmi mai toc banii aiurea. Poate unii nu mă cred acum, dar specialiștii ăia pe care îi vedeți pe la televizor au și falimentat echipe din postura de directori sportivi sau nu mai știu eu pe ce funcții au fost. Unii au și retrogradat din postura de antrenori echipe și vin acum și ne dau nouă lecții.”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.