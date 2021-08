Gigi Becali, supus unei intervenții chirurgicale: „O operație cam grea”. Cu ce probleme se confruntă

Gigi Becali (63 de ani) a fost supus unei intervenții chirurgicale, la umăr. Finanțatorul echipei FCSB se află cu o mână imobilizată într-o proteză.

Gigi Becali avea un tendon rupt și lucrurile s-au agravat în ultima perioadă, astfel că a ajuns pe masa de operație, potrivit playsport.ro.

„Sunt operat, între timp m-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză, dar dacă am spus da, e da.

La mâna stânga am făcut operație la tendon, dar dacă am promis că merg (n.r. – la „marșul normalității”), merg acolo la 12. Aveam probleme la tedon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a spus Gigi Becali, potrivit paginii de Facebook a jurnalistei Mihaela Birzila.

Citește și GIGI BECALI A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CE AȘTEAPTĂ DE LA ATACANȚI ȘI CE SPUNE DESPRE MAMUT ȘI DUMITER