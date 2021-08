Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Edi Iordănescu: „Sunt multe lucruri pe care le cere!”

Patronul celor de la FCSB a vorbit din nou despre înțelegerea cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani!

Așteptat ca o adevărată gură de oxigen la formația roș-albastră, Edi Iordănescu nu a semnat încă cu FCSB, asta deși Gigi Becali anunțase în cursul zilei că a făcut-o. Acum, afaceristul din Pipera a dezvăluit că în momentul de față între cele două părți nu există un acord final, asta deoarece antrenorul pune mai multe condiții.

„Am crezut că a semnat. Dacă ne-am înțeles și trebuia să facă cu Argăseală, să semneze… i-am spus lui Vali, am aflat că nu a semnat, sunt multe lucruri pe care le cere. I-am spus să scrie ce vrea el, eu fac ce vrea el. Pe mine mă interesează ce vrea el? Mă interesează ca eu să scap, poate aveți dreptate și voi. Pentru ce sunt eu încăpățânat? Poate greșesc. Ce să caut toată ziua la televizor, la 64 de ani?

Mai jos de atât nu se poate. Să te bată Rapidul, din divizia B, nu se poate. De asta am luat hotărârea asta. Război, unitate militară. El asta a cerut. A spus că bagă dictatură militară, eu asta vreau de zece ani. Am fost orgolios, am vrut să fac eu. Mă duc mâine, ca să le transmit oamenilor. Disciplină înseamnă fotbal, nu ai voie să înjuri, nu ai voie gălăgie. Fotbal de dimineață până seara!

Eu le spun să uite că exist! La mine puteți să sunați doar în momentul în care nu vin banii în contul nostru, că asta nu se va întâmpla. În rest, eu nu mai exist. Începe dictatura militară!”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.