Gina Gogean atacă FR de Gimnastică: „Nu mi-am închipuit că voi ajunge să trăiesc această umilință”

De cinci ori medaliată la Jocurile Olimpice, fosta gimnastă Gina Gogean fusese cooptată în colectivul de pregătire al lotului de la Deva.

„Nu mi-am închipuit că voi ajunge să trăiesc această umilință”, este revoltată Gina Gogean

Ea a câștigat o medalie olimpică de argint cu echipa la Barcelona, în 1992, plus una de argint la individual compus, și trei de bronz (la sărituri, bârnă și cu echipa) patru ani mai târziu, la Atlanta.

Gogean a fost îndepărtată din colectivul tehnic de acualul antrenor coordonator, olandezul Patrick Kiens, care a condiționat rămânerea la lot de darea afară a marii campioane.

El mai are contract cu FR de Gimnastică până după Campionatele Mondiale de la Antwerp (30 septembrie-8 octombrie), care sunt criteriu de calificare la JO de la Paris. După ce a fost dată afară, Gina Gogean și-a strigat nemulțumirea într-o scrisoare deschisă.

„Nu mi-am închipuit niciodată, după ani de zile petrecuți în sala de gimnastică, ca sportivă medaliată pentru ROMÂNIA și ca antrenor de club și lot național, că eu, Gina Gogean, voi ajunge să trăiesc umilința pe care o suport de câteva luni.

NICIODATĂ nu mi-am închipuit că GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ va fi zguduită din interior de atâta ură și dezbinată de persoane care au manifestat lipsă de respect față de sportul nostru și față de cei care au contribuit la selecția și perfecționarea actualelor gimnaste în lot.

Vreau să citiți aceste rânduri și să înțelegeți că eu nu sunt și nu voi fi o victimă, eu pot umbla cu capul sus. Gimnastica românească însă are deja de suferit.

Cu toată modestia, eu nu sunt un simplu nume, sunt CAMPIONUL care și-a cântărit mai mult ca oricine vorbele. Da, am câștigat 30 de medalii pentru România, record în gimnastica noastră feminină, dar nu mi-a plăcut să vorbesc decât atunci când am știut că am ce spune.

Nici ca gimnastă, nici ca antrenor, nu am căutat să mă pun înaintea ECHIPEI. Am fost învățată să lupt ca să ies cu capul sus din competiții. De cele mai multe ori, am reușit. Toată munca mea a avut în spate o echipă.

Am crescut și am fost formată să pun interesul echipei înaintea celui personal și victoriile noastre au fost cele mai intense. Vreau să vă spun că GIMNASTICA și oamenii care m-au format m-au învățat să fiu corectă cu mine și, mai ales, să respect oamenii de lângă mine: colege, antrenori, medici, părinți, bucătărese sau femeile de serviciu.

Ceea ce se întâmplă acum la lot contravine unor principii pe care le consider definitorii pentru succesul în sport, în gimnastică.

Persoane din structura de conducere a gimnasticii românești au încercat prin mijloace incorecte să denigreze tot ce are legătură cu cei care au lucrat la acest lot până în decembrie 2022 manipulând părinții cu scopul de a denigra și elimina persoanele care nu sunt servile în procesul de pregătire.

Cu aceste gimnaste din lot, împreună cu toți colegii din colectivul tehnic, am câștigat 16 medalii la Campionatele Europene de la Mersin 2020, Munchen 2022 și la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2022, precum si 10 medalii la Cupele Mondiale din ultimii 2 ani.

Din ianuarie 2023, la lot s-a instaurat un alt program de pregătire. Fără a se consulta sau măcar a discuta programul acesta cu cei pe care Federația îi consideră coordonatorii lui, ba mai mult fără a ține cont de tot ceea ce am construit noi, colectivul tehnic până la momentul lunii decembrie 2022. Am fost izolată și mi s-a oprit orice formă de implicare în pregătire. Acest lucru a dus la dezorientarea copiilor și, mai grav, la manipularea părinților.

Eu am fost repartizată să mă ocup în cadrul lotului doar de pregătirea sportivelor la bârnă (și numai la bârnă) fără a avea dreptul de a mă implica la celelalte aparate. Nu am avut posibilitatea să-mi expun punctul de vedere în ceea ce privește pregătirea tehnică cunoscând foarte bine aceste sportive.

În ultima perioadă am fost permanent jignită profesional de către multe persoane din gimnastica. Mi s-a spus că exercițiile mele metodice sau de pregătire fizică nu sunt eficiente, deși toate aceste exerciții au fost făcute și de către alte generații de campioane și le fac și alți sportivi din țări cu rezultate la ora actuală în gimnastică (Statele Unite, Japonia, China, Marea Britanie etc).

OARE DE CE S-AU OBȚINUT MEDALII LA CAMPIONATELE EUROPENE, FOTE SAU ALTE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE FOLOSIND EXERCIȚII METODICE SAU FIZICE ‘INEFICIENTE’.

În planul de pregătire, predat recent, bârna este singurul aparat la care se consideră că avem șanse de finală mondială cu două sportive. De ce, dacă am lucrat prost, sunt aceste șanse?

În permanență am fost acuzată că sabotez din interior activitatea pentru că mă consult cu cei doi coordonatori care au inițiat și finanțat acest proiect ‘Tară, țară, vrem campioane!’, persoane care ne-au susținut încă de la începutul proiectului.

Considerăm că relaționarea cu cei doi mari antrenori, d-na Bitang și dl Bellu, nu poate fi decât benefică gimnasticii românești. Eu sunt implicată în acest proiect de 8 ani, de 5-6 ani lucrez cu acești copii și am contribuit la pregătirea lor și la rezultatele obținute.

CUM POT EU SĂ-MI SABOTEZ PROPRIA MUNCĂ DUPĂ ATÂȚIA ANI?

Deși am atras atenția și am vorbit respectuos în ultimele luni am fost supusă unui tir de denigrare incalificabil. Am tăcut și nu am amplificat această stare dorind să depășim Campionatele Europene din Antalya.

Antrenorul/Profesorul Gina Gogean nu a crezut că la o competiție internațională de anvergură și obiectiv, respectiv Campionate Europene Antalya 2023, poate trăi o asemenea umilință și accepta o asemenea atmosferă. Tot ceea ce s-a petrecut acolo, nu face altceva decât să arate că sunt executați și eliminați toți cei care nu se încadrează în noua viziunea a celor care conduc pregătirea.

Gimnastica de mare performanță nu se poate face fără a lucra în echipă, fără muncă, fără disciplină și implicare totală. Eu, GINA GOGEAN, mi-am respectat întotdeauna colegele alături de care am câștigat medalii olimpice, mondiale și europene, și așa am acționat apoi ca antrenor.

Repet, nu este vorba doar despre mine în tot ceea ce vă spun, vă aduc la cunoștință în scris aceste lucruri, pentru că verbal i-am spus de multe ori doamnei președinte al FRG despre situația de la lot, atmosfera aceasta nu generează cadrul marii performanțe.

În speranța că mai există o urmă de respect pentru GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ, pentru oamenii care au scris istorie și care știu că azi nu e suficient să ‘te vadă cineva bine ‘ în concurs ci obiectivul e să te vezi pe podium, închei cu dorința de a informa opinia publică, despre situația de față și poziția mea față de cele întâmplate. Sunt multe altele de spus dar deocamdată mă opresc aici.

Sper ca Federația, persoanele care o conduc și iau decizii, care trebuie să fie neutre și imparțiale, să fie de partea adevărului și nu a intereselor, să aibă curajul să își asume o decizie corectă și să nu folosească părinții și copiii în această mascaradă îndreptată asupra mea.

Îmi rezerv dreptul de a informa opinia publică despre toate aceste aspecte pe care le consider defăimătoare la adresa mea și de a acționa în instanță persoanele care m-au defăimat și care au contribuit la îndepărtarea mea de la lot pe alte motive decât cele profesionale. Nu fac aceste demersuri pentru a fi repusă la lot ci pentru a-mi apăra onoarea și cariera pe care mi le-am construit în gimnastica românească.

Le mulțumesc celor care în această perioadă m-au susținut prin mesaje, oameni din interiorul gimnasticii și mulți fani din țară și străinătate. Fiți convinși că nu mă voi lăsa umilită și nici nu voi accepta să fiu victima invidiei, frustrărilor și fanteziilor unor persoane care nu au nicio legătură cu gimnastica românească.

Rămăseserăm ‘o mână de antrenori în țară’ și am fost VÂNDUȚI la cererea unora veniți de patru luni. Mulțumesc pentru ‘susținere’ FRG! Aceasta este scrisoarea prin care îmi anunț RETRAGEREA din poziția de antrenor de la Lotul Național. Caracterul și statutul de CAMPIOANĂ impun verticalitate, profesionalism și respect pentru gimnastica românească”, a transmis Gina Gogean.