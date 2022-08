Giovanni Becali, anunț despre transferul lui Darius Olaru în străinătate: „Acum îl am pe «țeavă»! Pleacă pe bani buni!”

FCSB se poate despărți în viitorul apropiat și de mijlocașul Darius Olaru. Gigi Becali a primit și în această vară o ofertă pentru Olaru, dar patronul „roș-albaștilor” a considerat-o mult prea mică pentru pretențiile sale.

Giovanni Becali, celebrul impresar de jucători, a vorbit despre situația lui Olaru. Acesta a dezvăluit posibila destinație pentru mijlocașul de 24 de ani.

„Vorbesc cu multe echipe despre el!”

„Sunt vremuri grele, dar mă descurc. Am vorbit cu Adriano Galliani (n.r. CEO al clubului Monza, fost președinte la AC Milan) să duc jucători la Monza. Acum îl am pe «țeavă» pe Darius Olaru! El este jucătorul din fotbalul românesc, care îmi place cel mai mult. Îl vezi peste tot, aleargă mult, nu pune capul jos, dă bine cu ambele picioare, iar dacă are o toamnă bună eu spun că în iarnă pleacă pe bani buni. Vorbesc cu multe echipe despre el.

Dacă Gigi Becali era mulțumit cu cinci milioane de euro era transferat în Emirate, dar patronul a vrut opt milioane. Am înțeles că s-a scris de echipa lui Olăroiu, dar nu este adevărat. A fost vorba de altă formație. Este mai bine că nu a plecat! O să mai avem oportunități și mai grozave pentru el”, a declarat Giovanni Becali, potrivit celor de la playtech.ro.

Darius Olaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020, de la Gaz Metan Mediaș. Sezonul trecut, mijlocașul a impresionat prin tehnica sa, dar și prin execuțiile rafinate.